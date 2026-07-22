(ANSA) - BARI SARDO, 22 LUG - Un giovane di 25 anni è stato ucciso a coltellate, per strada, questo pomeriggio a Bari Sardo, in Ogliastra, dal conducente di un'auto. Secondo i primi riscontri, l'aggressore avrebbe investito la vittima mentre si trovava con una ragazza. Poi è sceso dalla vettura e lo ha colpito ripetutamente con un coltello, uccidendolo. L'intervento degli operatori del 118 non è riuscito a salvare la vita al giovane. La ragazza che era assieme alla vittima è rimasta ferita, riportando gravi traumi alle gambe e si trova ora ricoverata all'ospedale di Cagliari. (ANSA).