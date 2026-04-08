TRENTO. Viaggiare in Europa senza spendere un euro per il treno. È questa l’opportunità offerta dal programma DiscoverEU, promosso dall’Unione europea, che mette a disposizione 40mila pass gratuiti per i diciottenni. Le candidature sono aperte da oggi, 8 aprile, fino al 22 aprile.



L’iniziativa è rivolta ai ragazzi nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008. Per partecipare è necessario compilare un breve quiz con domande sull’Europa attraverso il Portale europeo della gioventù.



I vincitori potranno viaggiare in treno per un massimo di 30 giorni, in un periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 30 settembre 2027. Il programma coinvolge non solo i Paesi dell’Unione europea, ma anche quelli aderenti a Erasmus+, tra cui Norvegia, Serbia e Turchia.



