(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del ministero dell'Istruzione e del Merito che fornisce prime indicazioni sull'utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale a beneficio di studenti e docenti nelle scuole (provvedimento n.787 del 20 ottobre 2026). Il documento è corredato da un allegato tecnico che definisce le misure organizzative e di sicurezza per la pseudonimizzazione delle utenze e per l'utilizzo consapevole dei sistemi di IA nel contesto scolastico. Nel parere, il Garante formula alcune osservazioni rivolte al ministero, nell'ambito del proprio ruolo di regolazione e nel quadro delle specifiche funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli Istituti scolastici sul territorio nazionale. In primo luogo, l'Autorità invita il ministero a garantire un adeguato supporto alle istituzioni scolastiche, anche attraverso futuri interventi di indirizzo e regolazione, tenendo conto della continua evoluzione degli strumenti e soluzioni di intelligenza artificiale. Il Garante richiama inoltre la necessità che il ministero orienti le scuole nella scelta delle soluzioni disponibili sul mercato, anche attraverso la possibile definizione di standard, requisiti e modelli che i fornitori di servizi di IA dovrebbero adottare per poter offrire i propri servizi nel settore scolastico, in conformità alla normativa vigente. Tra le indicazioni figura anche la possibilità che il ministero individui servizi-tipo di intelligenza artificiale da mettere a disposizione degli istituti, per agevolarli nella scelta e nell'impiego delle tecnologie. Infine, il Garante invita il ministero a valutare l'istituzione di un servizio dedicato di assistenza alle scuole, anche per affiancarle nei rapporti con le aziende fornitrici di sistemi di IA. (ANSA).