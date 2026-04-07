(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Non uscite perchè sennò ve damo foco". Lo hanno gridato venerdì scorso una decina di giovani all'esterno della sede dell'associazione di persone trans e non binarie Gender X, in via Augusto Dulceri, a Roma. Il gruppo di adolescenti è poi scappato poichè si è reso conto che il presidente dell'associazione Gioele Lavalle li stavo riprendendo con il telefono cellulare. Sull'accaduto lo stesso presidente ha presentato una denuncia-querela contro ignoti al commissariato di Porta Maggiore poichè "già da un po' di tempo nella sede dell'associazione - ha spiegato ai poliziotti - si sono presentati alcuni giovani all'apparenza, di 16/18 anni, quasi sempre il venerdì intorno alle ore 19,00-20,00 dando pugni alla porta a vetri, una volta anche rompendola, motivo per il quale abbiamo già chiamato la Polizia. In un'altra occasione, in quattro, sono venuti a cercare una persona di Gender X, già da loro presa di mira anche se non ne conoscono il nome ed unicamente perché persona trans, richiedendo di entrare in associazione con la scusa di volere informazioni sul 'cambio sessuale' e avendo capito che cercavano altro, ponevo loro delle domande e ridendomi in faccia, scappavano". "E' chiaro ed evidente che tali episodi - sostiene il presidente - siano mossi esclusivamente da odio omotransfobico, circostanza che, seppur ancora non normata come aggravante, riveste sicuramente la caratteristica di motivo abietto ex art.61 n.1 c.p. Ma la cosa più grave è che queste reiterate minacce stanno determinando uno stato di ansia e di paura tale da indurci a dover cambiare le nostre abitudini di vita ed a renderci ormai impossibile la frequentazione della sede senza enormi paure". L'associazione ha chiesto "un intervento urgente per la individuazione della baby gang e gli ordini di protezione previsti dalla legge" ritenendo di essere vittime dei reati di stalking e minacce aggravate. (ANSA).