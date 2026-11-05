(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Hanno patteggiato rispettivamente 4 mesi di reclusione e 1000 euro di pena pecuniaria per diffamazione, il primo anche con l'aggravante dell'odio razziale, due degli hater della senatrice Liliana Segre imputati a Milano per gli insulti e i messaggi postati a 'raffica' sui social Ad accogliere le richieste di patteggiare è stato il gup Luigi Iannelli, che ha stralciato circa la metà delle 32 posizioni su cui è stato chiamato a decidere trasmettendo per competenza territoriale gli atti agli uffici giudiziari di tutta Italia, da Roma a Napoli, da Pordenone a Macerata. Il giudice oggi ha poi trasmesso all'Uepe, l'ufficio esecuzione penale esterna, la richiesta di stilare i programmi per due giovani che hanno chiesto la messa alla prova e su cui si pronuncerà il prossimo 23 febbraio. Il 9 febbraio, invece, comincerà il processo con rito abbreviato per 11 persone. I patteggiamenti di oggi fanno seguito a una prima condanna inflitta da un giudice milanese a un uomo, giudicato a luglio sempre in abbreviato e al quale sono stati inflitti 4 mesi, con la sospensione condizionale, e anche un risarcimento di 1.500 euro, che la senatrice, attraverso il suo legale, l'avvocato Vincenzo Saponara, aveva reso noto che avrebbe devoluto in beneficienza. (ANSA).