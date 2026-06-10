(ANSA) - NAPOLI, 10 GIU - Inseguimento show tra le strade della periferia occidentale: tre persone arrestate dopo aver speronato due gazzelle e ferito due carabinieri. Inizia tutto nel quartiere Posillipo. Qualcuno segnala al 112 tre persone sospette che si aggirano tra le auto in sosta. Le gazzelle del nucleo radiomobile arrivano in zona e rintracciano i tre lungo discesa Coroglio. Sono a bordo di una Mercedes Gla con una targa contraffatta, incollata con il nastro adesivo. Impongono l'alt ma inizia la corsa fino a via Campegna, quartiere Fuorigrotta. Al semaforo difronte la chiesa di San Vitale, il suv sfreccia incurante del rosso e si immette sul tratto finale di viale Giulio Cesare e poi sotto la Galleria Laziale. Continuano fino in piazza Sannazzaro per poi risalire verso il corso Vittorio Emanuele. Due pattuglie sono pronte a sbarrare il passo in piazza Piedigrotta ma i tre non frenano e colpiscono in pieno la Tonale e la Giulia, ferendo anche due militari. L'auto viene finalmente bloccata a pochi passi dalla stazione della linea 2 di Mergellina, dopo quasi 7 chilometri di corsa e due auto danneggiate. Inutile la fuga a piedi. I tre finiscono in manette hanno 32, 35 e 21 anni. Sono tutti in attesa di giudizio, dovranno rispondere di fuga pericolosa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. I carabinieri feriti sono stati ritenuti guaribili in 5 giorni. (ANSA).