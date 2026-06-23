(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Nel 2025 l'importo medio delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti (le pensioni previdenziali) è stato in media di 1.876,1 euro al mese ma per le donne è stato di 1.491,7, inferiore del 34% ai 2.260,6 euro medi mensili degli uomini. Lo si legge nel Rendiconto sociale Inps appena presentato secondo il quale esiste ancora una differenza consistente di genere tra le retribuzioni. Nel 2024, ultimo dato disponibile, le retribuzioni medie giornaliere per i lavoratori del settore privato nel 2024 sono state pari a 111,1 euro per gli uomini e 82,6 per le donne, con una differenza del 25,65%. (ANSA).