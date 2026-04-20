(ANSA) - ROMA, 20 APR - I lavoratori che vogliono fare domanda per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per poter andare in pensione nel 2027 devono presentare domanda entro il primo maggio 2026. Lo precisa l'Inps in un messaggio. Le domande devono essere presentate entro il 1° maggio 2026 per coloro che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027. E' necessario aver maturato una quota di 97,6 per i lavoratori dipendenti (con almeno 35 anni di contributi e un'età minima di 61 anni e sette mesi) e 98,6 per gli autonomi (con almeno 35 anni di contributi e 62 anni e 7 mesi di età). L'attività usurante deve essere stata svolta per almeno metà della vita lavorativa o per almeno 7 anni negli ultimi 10. I requisiti non sono adeguati agli incrementi della speranza di vita fino al 31 dicembre 2028. Sono interessati i lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena", i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;, i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all'anno;, i lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo. (ANSA).