(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Arriveranno a marzo nel cedolino della pensione le modifiche previste dalla legge di Bilancio sulle maggiorazioni sociali e sulla riduzione della seconda aliquota Irpef. Nello stesso mese saranno pagati gli arretrati riferiti a gennaio e febbraio. Lo fa sapere l'Inps. "A seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 - si legge in una nota - l'Inps ha prontamente avviato le attività necessarie per assicurare, già a partire dal mese di marzo prossimo, l'applicazione delle seguenti nuove misure: la riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro per i titolari di pensioni e di prestazioni di accompagnamento alla pensione; l'incremento strutturale delle maggiorazioni sociali, riconosciute ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni ed agli invalidi civili totali maggiorenni. Nello stesso mese di marzo, sia per la riduzione Irpef sul secondo scaglione di reddito che per l'incremento mensile della maggiorazione sociale, verranno pagati anche i conguagli a credito relativi agli importi spettanti a gennaio e febbraio 2026. (ANSA).