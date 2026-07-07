(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Prime indicazioni operative dall'Inps sull'incentivo alla stabilizzazione, introdotto dal decreto Lavoro, con l'esonero contributivo fino a 500 euro al mese per i contratti a termine trasformati in contratti a tempo indeterminato. In particolare la misura prevede, per i datori di lavoro privati, un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la trasformazione dei contratti a tempo determinato a tempo indeterminato. L'incentivo riguarda le trasformazioni effettuate dal primo agosto 2026 al 31 dicembre 2026 di rapporti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026, senza soluzione di continuità, e con una durata complessiva non superiore a dodici mesi. La misura non si applica quindi alle nuove assunzioni, ma esclusivamente alla stabilizzazione di rapporti di lavoro già in essere. Il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, e riguarda giovani che, al momento della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni e non siano mai stati occupati con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel corso della propria vita lavorativa. Possono accedere all'agevolazione tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, mentre sono escluse le Pubbliche amministrazioni. Restano esclusi dall'incentivo i rapporti di lavoro domestico, i rapporti di apprendistato e la trasformazione dei contratti di lavoro intermittente o a chiamata. L'esonero è invece riconosciuto anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, con riproporzionamento dell'importo massimo, e per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso il Portale delle agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi decreto Lavoro 2026 - Incentivo alla stabilizzazione, disponibile sul sito Inps. L'Istituto comunicherà l'attivazione del modulo. (ANSA).