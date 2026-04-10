(ANSA) - ROMA, 10 APR - Per i nati nel 2026 e per i minorenni adottati nell'anno si potrà chiedere il bonus nuovi nati, una cifra una tantum pari a mille euro per le famiglie che hanno un Isee per prestazioni familiari e l'inclusione non superiore a 40mila euro. Lo chiarisce l'Inps con una circolare. Si può chiedere per i figli di cittadini italiani o di uno stato membro dell'Ue o per quelli figli di cittadini di uno Stato non appartenente all'Ue in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca di almeno sei mesi. Bisogna essere residenti in Italia. alla data dell'evento (nascita, adozione o affidamento preadottivo). Il beneficio è erogato su presentazione di una domanda. (ANSA).