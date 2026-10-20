(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Via libera alle domande per il bonus mamme per il 2026: l'Inps comunica l'apertura alle richieste per il beneficio che consiste in un'integrazione al reddito pari a 60 euro mensili per ciascun mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo nel 2026, fino a un massimo di dodici mensilità e a un importo complessivo massimo di 720 euro. Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito istituzionale www.inps.it. Dopo l'autenticazione, utilizzando la propria identità digitale si accede al "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" per la compilazione della domanda. La domanda può essere presentata anche tramite il Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, o il numero 06 164.164 da rete mobile, a pagamento. La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2026. Nel caso in cui il requisito si perfezioni nel mese di dicembre 2026, la domanda potrà essere presentata entro il 31 gennaio 2027. Le mensilità spettanti per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 sono corrisposte in unica soluzione nel mese di dicembre 2026, contestualmente alla mensilità riferita al medesimo mese, qualora l'istruttoria sia definita in tempo utile. L'avvio dell'istruttoria avviene sulla base della data di presentazione della domanda. Qualora l'istruttoria non possa essere conclusa in tempo utile per il pagamento nel mese di dicembre, le somme spettanti saranno corrisposte, all'esito della relativa definizione, a decorrere dal mese di gennaio 2027. Il beneficio non spetta indistintamente a tutte le lavoratrici. Per le madri con due figli è necessario che il più piccolo non abbia ancora compiuto dieci anni. Per quelle con almeno tre figli, invece, il limite di età del figlio più piccolo è fissato a 18 anni. È inoltre richiesto che il reddito annuo da lavoro, dipendente o autonomo, non superi 40.000 euro. (ANSA).