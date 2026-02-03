(ANSA) - ROMA, 03 FEB - A Napoli a dicembre 2025 oltre 101mila famiglie hanno ricevuto l'Assegno di inclusione per 279.108 persone coinvolte e un importo medio di 772 euro, una platea che si avvicina a quella residente nell'intero Nord. Nel Settentrione, infatti le famiglie che a dicembre hanno ricevuto l'Adi sono state 116.382 per 215.548 persone coinvolte e un assegno medio a nucleo di 625 euro. L'assegno medio al Nord è più basso e quindi la spesa complessiva per l'Adi nel mese a Napoli ha superato quella del Nord con 78,59 milioni a fronte di 72,74. E' quanto emerge dalle tabelle dell'Osservatorio Inps sull'Adi. (ANSA).