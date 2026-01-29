(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Nel 2025 le aziende hanno chiesto all'Inps 559.988.016 ore di cassa integrazione con un aumento del 10,45% rispetto alle richieste arrivate nel 2024. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sulla cassa integrazione secondo il quale si è registrato un aumento del 58,18% per le richieste di cassa straordinaria arrivate nell'anno a 261.838.532 ore e un calo del 13, 27% per le ore chieste per la cassa ordinaria scese a 284.287.026. Cala anche la cassa in deroga con un - 79,88% a 445.978 ore mentre aumentano le ore chieste per i fondi di solidarietà (13.416.480 ore, +16,66%). A dicembre le ore di cassa integrazione chieste sono state nel complesso 35.069.742 con una riduzione del 13,51% mentre quelle dei fondi di solidarietà 909.780 con una crescita del 12,76%. (ANSA).