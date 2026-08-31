(ANSA) - LOS ANGELES, 31 AGO - Almeno una persona è morta e circa altre 15 risultano disperse in seguito a un'improvvisa inondazione al Grand Canyon, una delle mete turistiche più popolari degli Stati Uniti; lo ha reso noto il National Park Service. Le inondazioni hanno colpito sabato l'area di Bright Angel Canyon e Phantom Ranch, costringendo decine di persone a evacuare e danneggiando l'unica conduttura idrica a servizio del parco. Il corpo di un uomo di 46 anni è stato recuperato ieri sera nei pressi di Crystal Rapids, lungo il fiume Colorado nell'Arizona settentrionale, ha riferito l'ente parco. I filmati girati dagli escursionisti mostravano un torrente di acqua fangosa scorrere impetuoso lungo i sentieri e sotto le passerelle, con tronchi e altri detriti trasportati dalla corrente dei fiumi in piena, il tutto accompagnato da un forte boato. Il National Park Service ha dichiarato di essere al lavoro con le autorità dell'Arizona per evacuare le persone e rintracciare i dispersi. (ANSA).