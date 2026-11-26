(ANSA) - GIACARTA, 26 NOV - Tredici persone sono state rinvenute senza vita in una miniera d'oro illegale sull'isola indonesiana di Giava, inondata a seguito di forti precipitazioni; altri 13 minatori risultano ancora dispersi. Lo ha reso noto giovedì una responsabile dei soccorsi. "Finora sono stati recuperati i corpi di 13 vittime. Si stima che 13 persone siano ancora oggetto di ricerche", ha dichiarato in un comunicato Desiana Kartika Bahari, responsabile dell'agenzia locale di ricerca e salvataggio. Le forti piogge cadute lunedì nel distretto di Bogor, 60 km a sud di Giacarta, hanno causato l'esondazione di un fiume vicino, provocando l'allagamento della miniera clandestina e intrappolando oltre venti minatori. Le autorità sono state informate della situazione martedì pomeriggio. Le operazioni di salvataggio si svolgono in condizioni difficili, a causa della ristrettezza dei pozzi di scavo - profondi circa 100 metri -, della scarsa illuminazione e del terreno scivoloso, ha aggiunto Desiana. "Si sta facendo tutto il possibile, tenendo conto delle condizioni sul campo e dando priorità alla sicurezza del personale impegnato nelle operazioni di ricerca e salvataggio", ha affermato. Undici minatori erano riusciti a uscire dalla miniera mentre l'acqua inondava il pozzo, ha riferito Hendra Rochmawan, portavoce della polizia di Giava Occidentale. Gli incidenti minerari sono frequenti nel vasto arcipelago del sud-est asiatico, ricco di risorse minerarie, in particolare nei siti non autorizzati dove i protocolli di sicurezza vengono spesso ignorati. (ANSA).