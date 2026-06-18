(ANSA) - BRINDISI, 18 GIU - Un 30enne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, in provincia di Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti, aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. L'operazione è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce. L'arresto è giunto dopo un blitz dei carabinieri del reparto speciale dell'Antiterrorismo con il supporto dei militari del comando provinciale di Brindisi. (ANSA).