(ANSA) - ROMA, 12 AGO - E'iniziato da pochi minuti nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Valter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al gip o fare dichiarazione spontanee. In merito alla ordinanza cautelare Cola ha aggiunto di avere letto l'ordinanza cautelare. "Le valutazioni me le tengo per me. Successivamente dirò quali sono state le mie valutazioni e quale è stata poi la scelta del mio assistito", ha affermato il penalista. (ANSA).