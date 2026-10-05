(ANSA) - TORINO, 05 OTT - È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino un uomo che ha ingerito una consistente quantità di sostanza stupefacente poco prima di essere controllato dai carabinieri. È uno degli episodi avvenuti durante un controllo straordinario del territorio nella zona di corso Giulio Cesare, che si è concluso con due arresti, quattro denunce e la sospensione di due attività di ristorazione. L'uomo, senza documenti e al momento con generalità sconosciute, è stato visto dai militari mentre ingeriva la sostanza. È stato quindi trasportato d'urgenza in ospedale, dove si trova tuttora ricoverato. Nel corso dei controlli i carabinieri hanno individuato diversi cosiddetti body stuffer, persone che ingeriscono rapidamente dosi di droga per tentare di occultarle prima di un controllo. Un 36enne gabonese è stato arrestato dopo essere stato sorpreso, secondo quanto riferito dai militari, mentre cedeva dosi di crack e ingeriva altra sostanza prima di essere fermato. Altri episodi analoghi hanno coinvolto tre uomini irregolari e senza fissa dimora. L'operazione, condotta dalle compagnie Oltre Dora e San Carlo con il Nil, il Nas e il supporto delle Compagnie di intervento operativo del 1/o Reggimento Piemonte, ha interessato corso Giulio Cesare e le vie limitrofe. Una trentina le persone identificate. I controlli sono stati estesi anche a due attività di ristorazione di corso Giulio Cesare, entrambe sospese dopo le irregolarità riscontrate. (ANSA).