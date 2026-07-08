(ANSA) - TRIESTE, 08 LUG - Seguendo le indicazioni del navigatore, ha tentato di transitare nel sottopasso che collega Via Cumano con Via di Montebello ma la mini roulotte trainata dalla sua auto è rimasta incastrata nello stretto passaggio. Alla guida c'era un turista straniero che ha chiesto soccorso ai Vigili del fuoco. Questi, una volta giunti sul posto, hanno sgonfiato le gomme del rimorchio e poi utilizzando un argano manuale a fune passante ancorato all'autopompa hanno tirato la piccola roulotte fino a farla uscire dal sottopassaggio. L'incidente ha causato soltanto un piccolo danno al pannello solare del rimorchio. (ANSA).