(ANSA) - BRUXELLES, 11 MAR - La Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione contro l'Italia e altri 18 altri Paesi Ue - incluse Francia e Germania - per non aver presentato il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva 'case green' entro la scadenza del 31 dicembre 2025. Lo annuncia l'esecutivo europeo in una nota. Le capitali hanno ora due mesi di tempo per rispondere alle lettere di costituzione in mora. In assenza di una "risposta soddisfacente", Bruxelles potrà decidere di portare avanti l'iter d'infrazione inviando un parere motivato. (ANSA).