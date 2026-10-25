(ANSA) - GENOVA, 25 OTT - La Procura di Genova indaga sui possibili legami tra Youssef Siher, ritenuto la mente del 'Movimento 17 ottobre', e il gruppo arrestato nell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Genova sui presunti finanziamenti ad Hamas attraverso una rete di associazioni benefiche, che nel dicembre 2025 portò a sette arresti tra cui il presidente dell'Associazione palestinesi in Italia Mohammad Hannoun. La Procura sta verificando possibili contatti tra Siher e gli indagati nell'inchiesta genovese sui fondi ad Hamas dopo aver appurato che la 'mente' degli scontri di piazza a Milano era 'vicina' al movimento ProPal e aveva sostenuto gli attacchi del 7 ottobre. (ANSA).