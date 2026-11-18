(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Aumenta di 16 punti negli ultimi tre anni l'incomprensione degli adulti nei confronti degli adolescenti: 7 ragazzi su 10 sostengono che gli adulti oggi capiscono sempre meno i ragazzi. Il 64% degli under 18 in Italia ritiene la violenza tra giovani e le baby gang episodi occasionali o inesistenti. Al contrario, per la metà degli italiani adulti, è un fenomeno in crescita. Sono alcuni dei dati dell'indagine Demopolis promossa dall'impresa sociale 'Con i bambini' con l'ascolto diretto degli adolescenti in Italia, presentati oggi a Milano nell'ambito dell'incontro "10 anni Con i bambini: E' ora di crescere" per il decennale di Con i bambini e del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e alla vigilia della Giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza. Per oltre i 2/3 degli adolescenti italiani, il punto di vista dei ragazzi oggi è poco considerato nella società. Per il 63% il principale atteggiamento degli adulti è la sottovalutazione. Appena il 7% riconosce al contesto "dei grandi" una capacità di ascolto. Non a caso, è proprio la prima richiesta che esprimono gli under 18: dal mondo degli adulti vorrebbero maggiore ascolto (55%) e maggiore fiducia (51%). La stragrande maggioranza dei ragazzi ritiene che le manifestazioni nelle città italiane con grande presenza di giovani e giovanissimi siano motivate dalla domanda di futuro: alle disuguaglianze sociali (65%), ai problemi della scuola e dell'istruzione (56%); in modo minoritario a motivazioni di pancia e letture semplicistiche: alla rabbia (25%), a emulazione delle proteste in Francia (21%) o voglia di farsi notare sui social (16%). (ANSA).