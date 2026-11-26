(ANSA) - MILANO, 26 NOV - La Procura di Milano indaga con l'ipotesi di associazione con finalità di terrorismo e eversione dell'ordine democratico per verificare, sulla base di un esposto, se dietro una serie di omicidi e di stragi, a partire dall'uccisione nel 1990 di Umberto Mormile a Carpiano, nel Milanese, fino al 2014 per un messaggio minatorio, abbia avuto un ruolo e sia esistita la "falange armata", misto di servizi deviati, destra eversiva e 'ndrangheta. Nell'esposto del 2023 dell'avvocato Fabio Repici, legale di Stefano Mormile, figlio di Umberto, si fa riferimento pure alle stragi mafiose del '92 e del '93. Indagini delegate al Ros dei carabinieri. Già nel giugno 2023 si era saputo che la Procura milanese, in seguito a quel dossier presentato dalla "Associazione fra i familiari delle vittime della falange armata", rappresentata da Stefano Mormile, aveva aperto un fascicolo a modello 45, senza ipotesi di reato né indagati, per valutare una nuova ricostruzione, fatta da un pool di consulenti dell'associazione, sulla strage mafiosa di via dei Georgofili a Firenze del '93, solo uno dei fatti citati nell'esposto del legale Repici. Ora si è saputo che il procuratore Marcello Viola e il pm Alessandro Gobbis, a partire da quell'esposto, hanno iscritto un fascicolo a carico di ignoti con l'ipotesi di "associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". E hanno affidato le indagini al Ros dei carabinieri. (ANSA).