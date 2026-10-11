(ANSA) - NAPOLI, 11 OTT - Una donna di 33 anni muore al settimo mese di gravidanza insieme alla piccola che portava in grembo: scatta l'inchiesta. La tragedia si è consumata nel giro di poche ore, come riferiscono Il Mattino e Repubblica Napoli. A perdere la vita Greta Astarita, 33enne residente a Piano di Sorrento e già madre di un bambino. La donna era al settimo mese di gravidanza, quando ha accusato dolori lancinanti all'inguine, tali da convincere i familiari a portarla al San Leonardo di Castellammare di Stabia per un controllo nella giornata di venerdì. Qui, i medici che l'hanno visitata l'avrebbero sottoposta ad una serie di accertamenti prima di giudicare le sue condizioni tali da non richiederne il ricovero. A questo punto la 33enne sarebbe tornata a casa ma, poco dopo, sempre da ciò che è emerso, si sarebbero ripresentati i dolori, tanto forti che Greta Astarita sarebbe arrivata a perdere i sensi. Da qui il trasporto d'urgenza, nuovamente al San Leonardo dove però, in poco tempo, la situazione sarebbe precipitata: da quanto hanno raccontato i familiari agli agenti del commissariato di polizia (presso il quale hanno sporto denuncia e che ora si occupa del caso), prima i medici avrebbero comunicato della morte della piccola che la donna portava in grembo e poi, nel pomeriggio di ieri e dopo un drammatico ricovero nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Castellammare di Stabia, il decesso della 33enne. Sarà ora l'indagine aperta a seguito dell'esposto a chiarire quanto effettivamente accaduto e se, soprattutto, si sarebbe potuto evitare un epilogo tanto tragico alla luce anche del primo accesso effettuato presso lo stesso nosocomio. (ANSA).