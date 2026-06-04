(ANSA) - LIVORNO, 04 GIU - Incidente mortale sul lavoro stamani in un'azienda metalmeccanica a Livorno, in via degli Artigiani. La vittima, di origine straniera, trentenne, sarebbe un lavoratore di una ditta esterna che, secondo una prima ricostruzione, stava effettuando un sopralluogo sul solaio del capannone quando per cause ancora da accertare sarebbe caduto da altezza di circa 6 metri sopra un macchinario. Per l'operaio, nonostante i soccorsi tempestivi, non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i funzionari del dipartimento prevenzione e i vigili del fuoco oltre alle forze di polizia. (ANSA).