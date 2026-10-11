(ANSA) - COMO, 11 OTT - I corpi di due escursionisti di 62 e 58 anni sono stati recuperati nella serata di ieri dai vigili del fuoco del comando provinciale di Como in due distinte località della provincia lariana. La prima vittima è un cercatore di funghi 62enne che è stato trovato in località Malè a Cusino, sulle montagne dell'alto lago in Val Cavargna, la seconda è un 58enne recuperato a Eupilio, a cavallo tra le province di Como e di Lecco. I soccorsi erano stati attivati nel tardo pomeriggio; con i vigili del fuoco di Como con i colleghi dei distaccamenti di Dongo e Menaggio per le ricerche in alto lago, e di Erba e Canzo per i soccorsi a Eupilio. Da Lecco e da Milano sono state attivate anche due squadre di specialisti nell'utilizzo di droni. Presenti anche Soccorso alpino, carabinieri e personale del 118. Le salme di entrambi gli escursionisti sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).