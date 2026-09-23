(ANSA) - BERGAMO, 23 SET - Un uomo di 66 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito una trave in acciaio nel parcheggio di un'azienda di Cortenuova, nella Bergamasca. L'allarme poco prima delle 14 di oggi, quando il 66enne è stato colpito, rimanendo poi schiacciato contro una ringhiera. Sono intervenute un'ambulanza e un'automedica, oltre all'elisoccorso decollato da Bergamo, ma i soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso del lavoratore. Sul posto anche carabinieri e polizia locale, con i tecnici di Ats per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Incidente sul lavoro anche a Brembate, dove un ragazzo di 22 anni è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimasto incastrato in un compattatore di cartone in un'azienda. Il giovane non è in pericolo di vita. (ANSA).