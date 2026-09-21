(ANSA) - POTENZA, 21 SET - Coinvolto in un incidente sul lavoro in un'azienda di Sant'Arcangelo (Potenza), stamani è morto un uomo di circa 60 anni, residente nel Senisese, nell'area sud della Basilicata. Le cause sono in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, che conducono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso e personale dell'Ispettorato del Lavoro. L'area interessata è stata posta sotto sequestro. (ANSA).