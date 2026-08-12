(ANSA) - OROSEI, 12 AGO - Un operaio di 28 anni, di Orgosolo, è rimasto folgorato da una scarica elettrica, stanotte a Orosei, riportando gravi ustioni. Il giovane stava intervenendo sui cavi dell'alta tensione per riparare un guasto, ed è stato travolto da una scarica che gli ha provocato ustioni di 3° grado alla mano sinistra e alla gamba destra. Soccorso dagli operatori del 118, è stato traportato all'ospedale San Francesco di Nuoro e da qui trasferito al Centro grandi ustionati dell'Aou di Sassari, al Santissima Annunziata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli ispettore dello Spresal di Nuoro, che indagano per stabilire la dinamica e le eventuali responsabilità. (ANSA).