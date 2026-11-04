(ANSA) - CASARANO, 04 NOV - Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Casarano in contrada Spagnolo. La vittima è il titolare di una ditta edile. Dalle prime notizie sarebbe rimasto schiacciato da un cancello. Sul posto carabinieri e ispettori dello Spesal. La vittima è Rushani Bashkim nato a Durazzo (Albania), di 61 anni, residente a Casarano. E' il titolare della ditta individuale Bashkim che opera nel settore edile. Durante le fasi di lavorazione in un'abitazione privata è rimasto schiacciato dalla caduta di un cancello scorrevole. Vani i soccorsi. (ANSA).