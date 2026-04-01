(ANSA) - PARMA, 01 APR - Un infortunio sul lavoro si è verificato poco dopo le 16 all'interno del polo logistico e impiantistico di Iren Ambiente in via Marsilio Ventura a Parma. Un operaio di 46 anni, dipendente di una ditta esterna che operava nell'area, è rimasto ferito in modo grave. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, è stato schiacciato da una pala meccanica agli arti inferiori: l'uomo ha riportato lesioni serie ed è stato trasportato d'urgenza dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma. La prognosi è riservata. Sul posto il personale della medicina del lavoro dell'Ausl e la polizia. (ANSA).