(ANSA) - GENOVA, 24 NOV - E' morto all'ospedale San Martino di Genova il lavoratore coinvolto nell'incidente avvenuto ieri nel cantiere dello scolmatore del torrente Bisagno, nel capoluogo ligure. Era ricoverato - ha comunicato l'azienda ospedaliera - nel reparto di Anestesia e Rianimazione in prognosi riservata. Sul fatto la procura di Genova ha aperto un'inchiesta, affidata al pm Giuseppe Longo. Secondo quanto ricostruito l'uomo, di 72 anni, stava movimentando con un carroponte alcuni blocchi di cemento che vengono poi utilizzati per il rivestimento della galleria quando uno lo ha colpito schiacciandolo. La vittima era un operaio specializzato dipendente del consorzio Costruire per Genova (ANSA).