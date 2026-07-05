(ANSA) - ALESSANDRIA, 05 LUG - Una persona ultrasessantenne è morta in un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli lungo la statale 10 Padana Inferiore, tra Alessandria e Solero. Lo fa sapere l'ufficio stampa della Centrale 118, riferendo anche del trasporto, in codice giallo, di una seconda persona al Dea dell'ospedale cittadino. Il sinistro - le cui cause sono in corso di accertamento - ha portato alla chiusura provvisoria della strada al chilometro 87,700. Per consentire le operazioni di rilievo e di rimozione dei mezzi - come precisato da Anas - il transito è stato deviato lungo la viabilità adiacente. (ANSA).