(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Due persone sono morte e una è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 11, sulla ex statale 20 a La Loggia, nel Torinese, all'altezza del bivio con la variante. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto. Le vittime, un uomo e una donna entrambi di 87 anni, viaggiavano sulla stessa vettura e sono rimaste incastrate nell'abitacolo. Sull'altra auto viaggiava un uomo di 43 anni, trasportato in ambulanza all'ospedale Cto di Torino in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, con un'ambulanza e l'elisoccorso, fatto rientrare dopo che era stato constatato il decesso dei due anziani. (ANSA).