(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - Incidente sul lavoro mortale questo pomeriggio nel cantiere per la costruzione della stazione Foster dell'Alta velocità a Firenze. La vittima è un operaio del consorzio Florentia: sarebbe stato travolto da un pilone caduto in fase di scarico. Sul posto sono intervenute polizia, vigili del fuoco e i soccorsi sanitari. Da quanto appreso quattro operai sarebbero sotto choc. In una nota Rfi "esprime il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari dell'operaio del consorzio Florentia, azienda impegnata nella realizzazione della nuova stazione AV di Firenze, deceduto oggi durante le attività di lavoro. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle competenti autorità". (ANSA).