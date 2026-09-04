(ANSA) - NAPOLI, 04 SET - A causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 60+700, all'interno della galleria Montemiletto, che ha visto il coinvolgimento di tre mezzi pesanti, dalle 10 circa, sulla A16 Napoli-Canosa, è stato chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino Est, in direzione Napoli. Lo rende noto un comunicato di Autostrade. Sul luogo dell'evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico risulta bloccato in direzione Napoli e si registra 1km di coda. Gli utenti diretti a Napoli devono uscire a Benevento, immettersi sulla SS7 Appia seguendo le indicazioni per Pratola Serr, proseguire poi in direzione Avellino e rientrare in A16 ad Avellino Est. (ANSA).