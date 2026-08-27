(ANSA) - PADOVA, 27 AGO - Un giovane di 24 anni è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale che ha coinvolto due auto a Montagnana, in provincia di Padova. Lo scontro è avvenuto in via Saoncella verso le 18:30 e, nonostante i soccorsi, il medico del Suem 118 non ha potuto che constatare il decesso. L'altro conducente, un uomo di 54 anni, è rimasto ferito ed è stato preso in cura dal personale sanitario. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Este per la messa in sicurezza dei veicoli, i carabinieri per i rilievi e l'elisoccorso. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento. (ANSA).