(ANSA) - PARIGI, 07 APR - Grave incidente ferroviario questa mattina nel nord della Francia. Verso le 7 del mattino, un Tgv (train à grande vitesse) ha colpito il rimorchio di un mezzo pesante dell'esercito francese. L'incidente si è verificato tra Béthune e Lens, nel Pas-de-Calais. La persona morta nell'incidente sarebbe il macchinista che era al comando del treno al momento dell'impatto, secondo le informazioni raccolte da Bfmtv. A bordo del Tgv (l'equivalente francese della Tav) si trovavano circa 350 passeggeri. Tra questi, precisa l'agenzia France Presse, 27 persone sarebbero rimaste ferite. ''La circolazione ferroviaria tra Béthune e Lens è 'interrotta fino a fine giornata''', ha riferito la compagnia ferroviaria Sncf. Disagi anche nei collegamenti Lille-Béthune, Lille-Lens e Lille-Douai, in quanto ''l'alimentazione elettrica è stata tagliata'' in seguito allo scontro. Il Tgv avrebbe travolto il rimorchio di un mezzo militare ad un passaggio a livello, nella zona di Noeux-les-Mines. Il ministro dei Trasporti, Philippe Tabarot è atteso sul posto insieme al presidente direttore generale di Sncf, Jean Castex. (ANSA).