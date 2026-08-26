(ANSA) - BOLZANO, 26 AGO - E' un noto atleta francese di parapendio, Rémi Bourdelle, la vittima di un incidente mortale, verificatosi ieri sera nel territorio comunale di Moso in Passiria, a passo Rombo. L'uomo stava partecipendo alla competizione di trekking e volo con il paramendio Dolomiti Superfly, quando, intorno alle 19:10, nei pressi del ponte "Timmelsbrücke", in volo ha urtato accidentalmente il cavo di una teleferica per il trasporto del fieno, precipitando poi per una sessantina di metri e morendo sul colpo. L'allarme è stato lanciato da un cacciatore che dall'altro versante ha osservato il drammatico incidente. Sul luogo sono tempestivamente intervenuti i soccorritori con l'elisoccorso Pelikan 2, le squadre del Soccorso Alpino di Corvara in Passiria e della Guardia di Finanza di Merano e i Vigili del fuoco volontari. Il medico d'urgenza ha però solo potuto costatare il decesso dell'atleta. L'anno scorso Bourdelle era arrivato sesto alla famosa gara Red Bull X-Alps. (ANSA).