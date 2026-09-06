(ANSA) - SANTO STEFANO D'AVETO, 06 SET - Tragedia nella seconda giornata di gare al decimo Rally della Val d'Aveto stamani durante la prima prova speciale 'Due Valli' nell'entroterra di Genova. L'equipaggio numero 6 in gara a bordo di una Skoda Fabia intorno alle 11 è uscito di strada in una curva nei pressi di Mileto (Genova) e il copilota è morto sul colpo nell'incidente stradale. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Sestri Levante per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Oggi erano previste due prove speciali del rally. Entrambe dovevano essere percorse due volte, prima dell'arrivo degli equipaggi ad Allegrezze (Genova). (ANSA).