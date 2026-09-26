(ANSA) - TORINO, 26 SET - Un paracadutista di 43 anni è morto oggi a Cumiana nel Torinese a causa di un incidente che ha visto l'uomo precipitare violentemente al suolo. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in elicottero al Cto di Torino, dove è morto subito dopo l'arrivo. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 in strada Galassa 11, dove si trova il centro di paracadutismo Sky Dream Center. E' stato subito chiamato il Nue 112, e al telefono con l'infermiere del nucleo di Valutazione della Centrale Operativa del 118 di Torino, chi era con il 43enne ha ricevuto le indicazioni necessarie per iniziare il massaggio cardiaco. Pochi minuti dopo sono arrivati un'ambulanza e l'elicottero del Servizio regionale di elisoccorso. I sanitari hanno proseguito le manovre rianimatorie anche durante il trasporto in elicottero. L'uomo però è morto non appena arrivato in ospedale. Le causa dell'accaduto sono in via di accertamento. (ANSA).