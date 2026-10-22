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(ANSA) - ANCONA, 22 OTT - C'è anche l'avvocato maceratese Fabio Pistarelli, ex capo di Gabinetto del presidente della giunta regionale delle Marche Francesco Acquaroli (fino a dicembre 2025), tra gli otto arrestati dalla Finanza di Ancona nell'inchiesta su appalti pubblici per ricostruzione post sisma: il legale, esponente del centrodestra, nel cui studio è stata eseguita una perquisizione, è accusato di corruzione nel filone d'inchiesta sull'affidamento di appalti; l'altro, che non riguarda Pistarelli, riguarda subappalti ad aziende infiltrate da criminalità. Arrestato anche il costruttore Enrico Crucianelli, per associazione esterna di stampo mafioso. (ANSA).