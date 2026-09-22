(ANSA) - MILANO, 22 SET - Sono stati arrestati con ordinanza di custodia in carcere Ciro Di Meglio e Luca Carleo, ex ad e ex dg di società del gruppo di telecomunicazioni Ops, in un'indagine del Nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf e del pm di Milano Nicola Rossato su presunte frodi sul mercato finanziario da 30 milioni di euro. Carleo, poco prima delle perquisizioni e dei sequestri di luglio, era stato nominato da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci come responsabile vicario per la Lombardia con delega per la città di Milano e poi si era dimesso. Gli arresti sono stati eseguiti dopo gli interrogatori preventivi e la decisione della gip D'Antoni. (ANSA).