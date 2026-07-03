(ANSA) - MILANO, 03 LUG - E' stato sentito stamattina, in un ufficio della Procura di Milano lontano dai riflettori, Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e della Nazionale italiana e convocato come testimone nell'indagine milanese su un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione con al centro una agenzia di organizzazione eventi che offriva giovani escort a persone facoltose, in particolare giocatori di serie A, per serate 'all inclusive'. Calafiori è uno dei tre calciatori sentiti dalla pm Rosaria Stagnaro e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini, tra ieri e oggi. Anche Daniel Maldini, attaccante dell'Atalanta e figlio dello storico capitano rossonero, e Kevin Bonifazi, difensore del Bologna, essendo testi, hanno risposto a tutte le domande, dando spiegazioni ma senza portare elementi nuovi al quadro già emerso. Oggi avrebbe dovuto essere interrogato anche Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, che invece è indagato per prostituzione minorile. Ma tramite il suo legale, Salvatore Scuto, già ieri pomeriggio ha comunicato alle pm di aver scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Quindi oggi non si è presentato alla convocazione notificata nei giorni scorsi. Dopo questo primo giro di audizioni in Procura, si è saputo, dovrà essere fatto il punto sull'inchiesta per poi valutare i prossimi passi. Non si esclude che altri calciatori o atleti possano essere chiamati come testimoni. (ANSA).