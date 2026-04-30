(ANSA) - MILANO, 30 APR - Una manomissione dell'audio della sala VAR della partita Inter- Roma "la escludo al 100%". Lo ha detto il supervisore Var Andrea Gervasoni, autosospeso e indagato come il designatore arbitrale Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva, al termine dell'interrogatorio nella caserma della Guardia di Finanza 'Silvio Novembre' di via Oglio a Milano, durato quattro ore. Infatti, secondo indiscrezioni di stampa, nell'audio mancherebbero tra i 50 e i 60 secondi rispetto alla registrazione originale della sala Var. "Mi sono messo a disposizione del magistrato e rimango ora in attesa. Ho dato tutte le risposte che dovevo", ha aggiunto Gervasoni. "Abbiamo risposto sull'episodio di Salernitana-Modena: Gervasoni ha spiegato che non ha interferito in alcun modo", ha detto l'avvocato Michele Ducci, legale dell'ex arbitro. "Lui era impegnato come Var in Serie A, dunque in una palazzina diversa rispetto a quella della Serie B: è difficile che abbia potuto insistere, non l'ha fatto. Era presente, ma non in quella sala". Oltre a Salernitana-Modena, "abbiamo chiarito anche - ha aggiunto l'avvocato - su Inter-Roma che non c'è stato alcun intervento: le immagini lo mostrano in modo efficace". (ANSA).