(ANSA) - MANFREDONIA, 05 LUG - Dieci automezzi e 24 unità dei vigili del fuoco stanno operando dalle 16 del pomeriggio in località Siponto alla periferia di Manfredonia (Foggia) nei pressi del Camping Lido Salpi, per incendi di sterpaglie e pineta immediatamente a ridosso del campeggio. Nella struttura sono ospitati circa 100 turisti che sono stati fatti evacuare. Si sta valutando l'impiego di un mezzo aereo vista la difficoltà che i mezzi di terra hanno a muoversi nella pineta. Sul posto stanno collaborando alcune squadre di volontari ed unità Arif (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali). (ANSA).