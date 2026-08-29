(ANSA) - CAGLIARI, 29 AGO - Ancora tre Canadair della flotta nazionale e gli elicotteri del Corpo Forestale in volo sui cieli di Arzana ed Elini per tenere a bada l'incendio divampato ieri nelle campagne tra i due paesi con le fiamme che hanno minacciato anche i centri abitati. Le operazioni di spegnimento a terra sono andate avanti per tutta la notte. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Nuoro hanno lavorato senza sosta a presidio di ovili e delle case di Arzana ed Elini. Sono stati più di 40 gli interventi effettuati. Situazione ora più tranquilla. "La paura più grande - racconta all'ANSA il sindaco di Arzana Angelo Stochino - è stata dall' una alle 5.30: purtroppo non c'era né Protezione Civile né Forestas (gli aerei e gli elicotteri non volano di notte) e quindi gli interventi sono stati caricati sui Vigili del Fuoco e sui volontari della Protezione Civile di Arzana e di Gairo. Ci siamo ritrovati da soli a fronteggiare dei muri di fuoco che si spingevano verso il paese. Alle 6 sono intervenute le squadre di Forestas a bonificare, si è vista un po' di luce". Secondo una prima stima sono stati colpiti dai 150 ai 200 ettari. Danneggiata un segheria per un valore- ricorda il sindaco- di 700-800 mila euro. "Assieme naturalmente a tutto il patrimonio boschivo- aggiunge il sindaco- una stalla, un deposito di attrezzi , fienili, scorte foraggere, gasolio, queste sono state le altre spese. Poi tanti danni anche ad attrezzature del Comune". (ANSA).