(ANSA) - CAGLIARI, 29 AGO - Anche il paese di Elini colpito dall'incendio in Ogliastra che ha devastato oltre 200 ettari di campagne minacciando i centri abitati. Il sindaco Vitale Pili e l'amministrazione parlano sui social di una "comunità che si trova ad affrontare le dolorose conseguenze dei pesanti danni arrecati al patrimonio naturale e al territorio". Di fronte a un evento così devastante, l'amministrazione comunale- si legge- esprime la più ferma condanna nei confronti di azioni criminali che mettono a rischio l'incolumità pubblica e feriscono gravemente l'ambiente in cui viviamo. Solidarietà alla vicina comunità di Arzana. "Nel momento del bisogno, la nostra collettività ha risposto con grande forza e senso di unione. Rivolgiamo un sentito e profondo ringraziamento ai Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, all'Agenzia Forestas, alla Protezione Civile, alla Compagnia Barracellare, alle Forze dell'Ordine e a tutti i cittadini e volontari che hanno operato ininterrottamente sul fronte del fuoco per proteggere le nostre case e il nostro territorio. L'impegno delle istituzioni proseguirà con la massima dedizione per gestire il post-emergenza e avviare il percorso di recupero delle zone colpite" (ANSA).