(ANSA) - CAGLIARI, 29 AGO - Due ospiti del centro Ahora di Arzana, struttura protetta per pazienti fragili, sono stati ricoverati in ospedale a causa dell'incendio divampato ieri pomeriggio nelle campagne tra il paese ed Elini, in Ogliastra. Lo riferisce all'ANSA il sindaco di Arzana Angelo Stochino. Erano stati trasferiti in tutta fretta dalla comunità minacciata da vicino dalle fiamme all'hotel Villa Selene. Complessivamente si tratta di trenta persone che momentaneamente erano state evacuate insieme agli operatori della struttura. Due di loro si sono sentite male forse a causa del fumo respirato: non sarebbero in gravi condizioni. Gli altri pazienti sono ancora in albergo in attesa che siano ripristinate le condizioni per il ritorno nel centro Ahora. (ANSA).